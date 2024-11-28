Kahramanmaraş'ta 4.1 şiddetinde deprem - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 4.1 şiddetinde deprem

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 10.12'de meydana gelen depremin 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

28.11.2024 10:16  Güncelleme: 10:34
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6 Şubat depremlerinde en ağır kayıplar veren illerimizin başında gelen Kahramanmaraş güne yine şiddetli bir sarsıntıyla başladı. Merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göksun ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. " ifadelerini kullandı.

İşte AFAD'dan yapılan o paylaşım;

Kahramanmaraş'ta 4.1 şiddetinde deprem
Kahramanmaraş\'ta 4.1 şiddetinde deprem

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 4.1 şiddetinde deprem - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Kartal:
    BU NASIL RESİM YÜREĞİM AĞZIMA GELDİ.. 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    ŞU SAHA TARAMASININ NE OLDUĞUNUDA BİR AÇIKLASANIZ , HEMEN BİR ŞEY OLSA EKİPLERİMİZ SAHA TARAMASINDA ÖYLEMİİİİ 0 0 Yanıtla
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