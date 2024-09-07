Kahramanmaraş\'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

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Milyoner\'e damga vuran soru! Bir "Bam" yüzünden 100 bin liradan oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

KORKU İÇİNDE SOKAĞA KOŞTULAR

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi. Vatandaşlar can havliyle kendisini sokağa attı. Bir süre kimse evlere girmeye cesaret edemedi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Şu an itibariyle bize gelen olumsuz bilgi yok" dedi. AFAD'tan yapılan açıklamada "An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

"EKİPLERİMİZ SAHADA"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.