Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde...

07.09.2024 09:38  Güncelleme: 09:50
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

KORKU İÇİNDE SOKAĞA KOŞTULAR

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi. Vatandaşlar can havliyle kendisini sokağa attı. Bir süre kimse evlere girmeye cesaret edemedi.

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Şu an itibariyle bize gelen olumsuz bilgi yok" dedi. AFAD'tan yapılan açıklamada "An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

"EKİPLERİMİZ SAHADA"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş\'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Celal Özdemir: Rabbim sen bizleri affet biz aciz kullarını senin yolundan ayırma bizi depremle sınama Rabbim sen bizleri doğru yoldan ayırma AMİN 178 11 Yanıtla
  • ferhat eser: geçmiş olsun maraş Antep Adıyaman tüm etkilenen illerimize tedbiri elden bırakmayın 59 4 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Saglam yapılar ile inşallah Allah vicdan sahibi mütahitler ile deprem dayanıklılar sorunsalı tıpkı japaoya daki gibi çözülecektir.malda yalan mülkde yalan al birazda sen oyalan hesabı kimse malına güvenmesin canının hangi saat hangi gün çıkacağının bile hesabını bilemez.üç günlük dünyada fırıldak olmaya gerek yok. 60 1 Yanıtla
  • YoH null: turkiyede yüksek evlerin olmaması gerekiyor en fazla 2 kat 38 3 Yanıtla
  • MAMET DAS: uykudan uyandırdı sarsıntı kuvvetliydi antepte 32 5 Yanıtla
  • güneş güneş: Allahım ülkemizi düşmanlardan, fidne fesatlardan ve depremlerden koru.,deprem bölgelerindeki evlerin zeminden beraber saglam yapılması gerekir buna cok dikkat edilmeli 28 4 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: allah korumaz sağlam yapı korur 6 17 Yanıtla
  • Azadi Ahmet: Bu daha lele bunun lolosuda var 6 15 Yanıtla
  • Atilla Avan: Gecmis olsun Pazarcık Kahramamnaraş 15 3 Yanıtla
  • Ergün Öz: Yüce Rabbim bizleri ülkemizi depremden zelzeleden koru muhafaza ve hıfzeyle böyle acılar bizlere bir daha yaşatma bizlere acı Merhamet eyle Aminnn 8 2 Yanıtla
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