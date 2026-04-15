Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı

Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
15.04.2026 14:36
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenledi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Silah seslenin peş peşe duyulduğu o anlarda bazı öğrencilerin camlardan atladığı görüldü.

Dün Şanlıurfa’daki lise saldırısının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta bir okulda benzer bir olay yaşandı. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı meydana geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer; olay yerinde yaptığı açıklamada "4 can kaybı, 20 yaralımız var" var dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA 

Olayın yankıları sürerken saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde peş peşe silah sesleri duyulurken paniğe kapılan öğrencilerin camlardan atladığı görüldü. 

"5 SİLAH, 7 ŞARJÖRLE GELMİŞ"

Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "4 can kaybımız var. 1’i öğretmen 4’ü öğrenci. 20 yaralının 4’ü ağır yaralı ameliyatta. Çalışmalarımız devam ediyor. Başka bir okulumuza saldırı yok. Sosyal medyada böyle haberler dolaşıyor. Saldırganda o kargaşada kendisine ateş ederek öldürdü. 8. sınıf öğrencisi. Okulumuzun öğrencisi. Babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah 7 şarjörle gelmiş. İki sınıfa girmiş" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Selçuk Durgel Selçuk Durgel:
    eğitim sisteminin acil gözden geçirilmesi lazım .ruhsuz bir gençlik yetişiyor .çok tehlikeli 31 5 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Hani bu olaylar bir daha tekrarlanmayacaktı, bu çocuk 5 silahı nereden bulmuş 17 0 Yanıtla
  • Başka Bir Renk Başka Bir Renk:
    Çocuklarımızı okula gönderemeyecek miyiz? Bu ne hal böyle? Türkiye Cumhuriyeti devletinin istihbaratı ne iş yapıyor? Aileler çok tedirgin durumda! Ne zaman son bulacak bu saldırılar? 15 0 Yanıtla
  • tcsblcnuluc can tcsblcnuluc can:
    bu haber olalı hani oldu sen şimdi olmuş gibi sunuyosun ne alaka? 2 6 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Öyle okulun öğrencisi babası bilmem ney değil, planlı programlı bir eylemler silsilesi açısından değerlendirilmeli. 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi
Rusya’dan Ukrayna’da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı
Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
Şenol Güneş’ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz Şenol Güneş'ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz
Kuzey Irak’ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı Kuzey Irak'ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
Okan Buruk’un eski eşi Nihan Akkuş radikal bir imaj değişikliğine gitti Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş radikal bir imaj değişikliğine gitti

14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
13:51
İran’dan ABD’ye abluka resti: Kızıldeniz’de ticaret akışını durdururuz
İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
13:37
Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak
Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
12:41
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
12:37
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge Bakan Gürlek’ten “Sonuna kadar gidilsin“ talimatı
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
