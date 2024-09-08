Kahreden iddia! Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulundu - Son Dakika
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Kahreden iddia! Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulundu

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin bulunması kamuoyunda infiale neden olurken, olayla ilgili iddialar da büyük yankı uyandırdı. Narin'in cansız bedeninin köye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz dere yatağında çuval içinde bulunduğu öne sürüldü.

08.09.2024 10:51
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu haberini verdi.

KÖYÜN 2 KİLOMETRE UZAĞINDA...

Kahreden haber kamuoyunda infiale neden olurken olayla ilgili ortaya atılan iddialar da acıyı resmen katladı. Küçük Narin'in cansız bedeninin köye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz dere yatağında bir çuval içinde bulunduğu öne sürüldü.

Kahreden iddia! Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulundu

DAHA ÖNCE 3 KEZ ARAMA YAPILMIŞ

Küçük kızın bulunduğu derede daha önce 3 kez arama yapıldığı kaydedilirken dün de ekiplerin bu bölgede bulundukları ve özellikle su altı ekiplerinin çalışmalarda etkin görev aldığı ifade edildi.

Kahreden iddia! Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulundu

"NARİN'E AİT OLDUĞU BELİRTİLEN KIRMIZI TERLİK VARDI"

Gazeteci Emrullah Erdinç de Sözcü TV'ye verdiği röportajda "Dere yatağında çuval içinde Narin'in cesedi bulunuyor. Sabah saatlerinde bir bilgi geliyor. Gelen bilgi üzerine jandarma timleri apar topar ihbarın yapıldığı alana gidiyorlar. Arama çerçevesinde Narin'in cesedinin gömüldüğünü düşünmüyorlardı o yüzden dere yataklarına yoğunlaşmışlardı. Bugünkü ihbar arama çalışmalarını sonlandırdı. Narin'e ait olduğu belirtilen bir kırmızı terlik vardı, daha sonra terliğin Narin'e ait olmadığı söyleniyordu. Narin'in cesedininbulunduğu dere yatağında kırmızı terliğinin bulunmuş olduğu yer. Daha önce orada aranmıştı."

Kahreden iddia! Narin Güran\'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulundu

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahreden iddia! Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Harun Çelik: Daha önce aranmış o mevki köyde kuş uçurtulmuyor sözde ama biri çuvalı sırtlayıp götürüp oraya attı öylemi bu nasıl iş arkadaş 117 8 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit: Orası daha önce defalarca aranmıştı olay çok farklı 102 3 Yanıtla
  • Firdevss null: yazık çok yazık. . kaç kere bakılan yerde günler sonra ortaya çıkıyor çocuk.. sonradan bıraktılar büyük ihtimalle... 78 5 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu : Kırmızı terliğin Narine ait olmadığını söyleyen suçun ortağıdır 81 0 Yanıtla
  • İsmet Korkmaz: anne ile amcanın, daha çok üstünde durulması lazım,,,nasıl kıydınız bu güleç yüzlü kıza, sabah sabah kahvaltı yaparken ekmek boğazımda düğümlendi ,ne bu vijdansızlık ,idam gelmedi lazım, idam şart daha başka narinlerin canı yanmasın,, mekanın Cennet olsun inşallah,gittiğin yerde o gülec yüzün hiç solmasın inşallah.. 67 1 Yanıtla
  • Neşe yer: Çok üzüldüm Nainin iki eli ailesinin yakasında olsun. Aileden çıkacak belli. Yetkililer aileye başsağlığı dileniyor. 57 4 Yanıtla
  • Fatma Akbulut: neden hep çocuklar günahkar insanların günahını çekiyo içler acısı 52 3 Yanıtla
  • Murat yaman: inanması zor.yüzlerce kişi aradı alanı..o kadar teknolojik tehcizat ile 1.5 km uzaktaki yeri 19 gün sonra bulmaları saçmalık..! zaten gizlilik kararı ve yayın yasakları bu işin buraya geleceğini belli etmişti. 43 4 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu: nerelere geldik way be 41 2 Yanıtla
  • ROZA BEBE: cümle yanlış cümle şöyle olmalı "Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin bulunduğu iddiası kamuoyunda infiale neden olurken, olayla ilgili iddialar da büyük yankı uyandırdı. Narin'in cansız bedeninin köye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz dere yatağında çuval içinde bulunduğu öne sürüldü. 30 6 Yanıtla
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