Kamu İşçileri Refah İstiyor

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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı yaşadığına ve refahtan pay alamadıklarına dikkat çekti.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "750 bin kamu işçisi nefes alacak değil, yaşayacak ücret istiyor! Vergi rekortmeni kamu işçileri geçim sıkıntısı yaşıyor, refahtan pay alamıyor. Toplu iş sözleşmelerinde kalıcı refah payı şart! Talepler net: Vergide adalet, Refahtan pay, Tayin hakkı, 6356 SK revize edilmesi, Taşerona kadro, Üniversite mezunlarına statü değişikliği, Çalışma saatlerinde düzenleme Kamu işçisi külfet değil, kuvvettir! Hak edileni hak edene verin!" dedi.