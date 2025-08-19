KAMUOYUNA DUYURU - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KAMUOYUNA DUYURU

19.08.2025 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sözcü Gazetesi, Bankamızı ve Bankamız Genel Müdürünü hedef alan, gerçeği yansıtmayan yayınlarını sürdürmektedir.

Gazetenin dün yazılı ve dijital yayınlarında yer alan Bodrum'da "lüks

doğum günü partisi" iddiasına ilişkin açıklamamızda, bu haber ve paylaşımların tamamen

gerçek dışı olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

Aynı gazetenin bugünkü yayınlarında ise, Bankamızın bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul

Finans Merkezi binası ihalesine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Bu haber de hiçbir

biçimde gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberde adı geçen şirketin Bankamızla çalışması, Genel Müdürümüzün göreve

başlamasından çok önceye dayanmaktadır. Bankamız Genel Müdürünün göreve

başladığı tarihten bu yana bahse konu firmanın kredilerinde herhangi bir limit artışı

yapılmamıştır. Ayrıca kredi koşullarında da firmaya herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır.

Bahse konu şirkete hiçbir zaman döviz kredisi kullandırılmamıştır. Dolayısıyla Bankamız

nezdinde hiçbir zaman döviz kredisi olmayan firmanın, "döviz kredisinin ucuz TL krediye

çevrilmesi" iddiası da mümkün değildir ve yalan mahiyetedir.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ndeki Halkbank binası yapım işi, mevzuata uygun

biçimde, çok sayıda katılımcının yer aldığı bir ihale ile ve Genel Müdürümüz göreve

başlamadan önce sonuçlandırılmıştır. Ayrıca inşaat sürecinde, adı geçen firmaya

fazladan ödeme yapıldığı iddiası da tamamen gerçek dışıdır.

Haberde dile getirilen tüm iddialar mesnetsizdir. Bankamızın faaliyetleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Faaliyetlerimiz başta BDDK ve Sayıştay olmak üzere kamu denetim kurumları ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir.

Bankamız ve Genel Müdürümüz hakkında bilinçli biçimde sürdürülen asılsız, mesnetsiz ve iftira

mahiyetindeki yayınları en sert şekilde kınıyor; bu tür yalan haberlerin Bankacılık Kanunu 74.

Madde, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca açıkça suç teşkil etiğini, sorumluları

hakkında tazminat talepleri ile birlikte gerekli tüm adli yollara başvurulacağını kamuoyunun

bilgisine saygıyla sunuyoruz.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Son Dakika

Son Dakika Güncel KAMUOYUNA DUYURU - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Türkiye’nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan’da endişe yarattı Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan'da endişe yarattı
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Galatasaray’da 3 veda var Galatasaray'da 3 veda var
Dursun Özbek’in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu Dursun Özbek'in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu
İzmir’de düzensiz göçmenler lastik bottan düştü: 4 ölü İzmir'de düzensiz göçmenler lastik bottan düştü: 4 ölü
Altın varaklı odadan cezaevine Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Altın varaklı odadan cezaevine! Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 18:32:42. #7.12#
SON DAKİKA: KAMUOYUNA DUYURU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.