KAN, Şin-Bet Direktörü Zini'nin Paris'te Fransız istihbaratıyla görüştüğünü bildirdi - Son Dakika
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KAN, Şin-Bet Direktörü Zini'nin Paris'te Fransız istihbaratıyla görüştüğünü bildirdi

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İsrail devlet televizyonu KAN, Şin-Bet Direktörü David Zini'nin dün Paris'te Fransız istihbarat yetkilileriyle görüştüğünü bildirdi. Görüşmede terörle mücadele konularının ele alındığı, İsrailli yetkililerin Fransa'nın işbirliğine sıcak bakabileceğini iddia ettiği kaydedildi.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına ilişkin protestoların yaşandığı Fransa'ya giderek Fransız iç ve dış istihbarat yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Zini'nin dün Paris'i ziyaret ettiği aktarıldı.

Ziyaretin önceden planlanmasına rağmen Zini'nin Fransız istihbarat yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde "terörle mücadele" konularının ele alındığı kaydedildi.

KAN'a konuşan İsrailli yetkililer ise Şin-Bet'in sivil halka ilişkin istihbarat toplama konusundaki uzmanlığı nedeniyle Fransa tarafının bu alanda işbirliğine sıcak bakabileceğini iddia etti.

Fransa'daki eylemler

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler, hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Yüzlerce eylemci 18 Ekim'de tekrar Paris'te sokağa inmişti.

Yerel makamlar olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı almıştı.

Kaynak: AA
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