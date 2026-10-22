Kanada Başbakanı Carney, Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerinde çetrefilli çatışmaların çözümünde çok önemli bir rol oynadığını belirtti. Carney, bu sözlerle Türkiye'nin çatışma çözümündeki rolüne dikkat çekti.
Kanada Başbakanı Carney: "Türkiye dünyanın farklı bölgelerinde çetrefilli çatışmaların çözümünde çok önemli bir rol oynuyor"
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22.10.2026 18:07:18. #7.13#
SON DAKİKA: Kanada Başbakanı Carney, Türkiye'nin çatışma çözümünde önemli rol oynadığını söyledi - Son Dakika
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