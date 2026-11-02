Kanberra'da LEGO tutkunlarını buluşturan Brick Show'da trenlerin 60. yılı sergilendi

KANBERRA, 2 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen Canberra Brick Show etkinliği, 1 Kasım 2026.

Avustralya'nın dört bir yanından LEGO tutkunlarını bir araya getiren 2026 Canberra Brick Show, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlendi.

Bu yılki etkinlikte, LEGO trenlerinin 60. yıldönümü kutlamaları kapsamında özel bir sergiye yer verildi. 1960'ların nostaljik modellerinden günümüzün modern tasarımlarına kadar çok sayıda modelin yer aldığı LEGO Treni sergisi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)