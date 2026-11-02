Kanser ilacı operasyonunda 11 ilde 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kanser ilacı operasyonunda 11 ilde 22 şüpheli gözaltına alındı

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Kanser ilacı operasyonunda 11 ilde 22 şüpheli gözaltına alındı
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Adalet Bakanı Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajı değiştirilerek satılmasına ilişkin 11 ildeki operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajları değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesine ilişkin İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığını, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hastalarımızın hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceğiz. İnsan hayatını tehlikeye atan, kanserle mücadele eden hastalarımızın tedavi güvenliğini hiçe sayan ve usulsüzlüklerle haksız kazanç sağlamaya çalışan yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetleri mercek altına alınmıştır.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edilmiştir. Yapılan mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon TL olduğu, söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlenmiştir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştur.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
Akın Gürlek3. SayfaGürlekSağlıkGüncelSon Dakika

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