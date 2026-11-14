Kapadokya'da balon turları yarın da yapılamayacak, uçuşlar 11 Kasım'dan beri durdu - Son Dakika
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Kapadokya'da balon turları yarın da yapılamayacak, uçuşlar 11 Kasım'dan beri durdu

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Kapadokya'daki sıcak hava balonu turları, 11 Kasım Çarşamba gününden beri etkili olan rüzgar nedeniyle yapılamıyor. SHGM'ye bağlı Kapadokya Slot Hizmetleri Merkezinin değerlendirmesine göre turlar yarın da yapılamayacak, hava normalleşirse hafta içinde yeniden düzenlenebilecek.

Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balonu turu, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yarın da yapılamayacak.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin gökyüzünden izlenmesine imkan sağlayan Kapadokya'daki sıcak hava balonu turları, 11 Kasım Çarşamba gününden beri özellikle yükseklerde etkisini artıran rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) bağlı Kapadokya Slot Hizmetleri Merkezinin meteorolojik değerlendirmesine göre, olumsuz hava koşulundan dolayı tur yarın da yapılamayacak.

Sıcak hava balonu turlarının hava şartlarının normalleşmesi halinde hafta içinde yeniden düzenlenebileceği öğrenildi.

Kapadokya'da sıcak hava balonlarının uçuş izni, SHGM'nin meteorolojik şartları değerlendirmesinin ardından veriliyor. Bölgede yılda ortalama 220 gün balon turu yapılabiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kapadokya'da balon turları yarın da yapılamayacak, uçuşlar 11 Kasım'dan beri durdu - Son Dakika
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