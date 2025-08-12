KAPEX 3. Kapı Fuarı'na Geri Sayım Başladı ! - Son Dakika
KAPEX 3. Kapı Fuarı'na Geri Sayım Başladı !

12.08.2025 10:14
Kapı Sektörü Üçüncü Kez Kayseri'de Buluşuyor

Türkiye'nin en kapsamlı kapı sektörü buluşmalarından biri olan KAPEX – Kapı Fuarı, 10–13 Eylül 2025 tarihleri arasında üçüncü kez kapılarını açıyor. Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek organizasyon, çelik kapıdan kepenk sistemlerine, PVC teknolojilerinden kapı aksesuarlarına kadar sektöre dair tüm ürün gruplarını aynı çatı altında toplayacak.

KAPEX, yalnızca bir ürün tanıtım alanı değil, aynı zamanda yeni pazarlara açılmak isteyen firmalar için stratejik bir ticaret platformu olma özelliği taşıyor. Bu yıl da Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Asya'dan gelen inşaat firmalarından oluşan uluslararası alım heyetleri ile birebir B2B görüşmeler yapılacak. 45'i aşkın ülkeden profesyonel satın almacı ile bağlantı kurulacak bu program sayesinde, katılımcı firmalar ihracatlarını büyütme imkânı bulacak.

Geçtiğimiz yıl fuar süresince bir sonraki edisyon için sözleşmelerini yenileyen çok sayıda katılımcı, bu yıl KAPEX'in sektörde ulaştığı noktayı ve güven algısını pekiştiriyor. Kayseri'nin kapı üretiminde Türkiye'deki lider konumu ile buluşan bu organizasyon, bölgenin ticari etkisini ülke sınırlarının dışına taşımayı sürdürüyor.

Nobel Expo: Güçlü Organizasyonun Arkasındaki Vizyoner Yapı

KAPEX gibi sektörel derinliği yüksek fuarların arkasında, Türkiye'nin yükselen fuarcılık markası Nobel Expo bulunuyor. "Yeni Nesil Fuarcılık" vizyonuyla kurulan Nobel Expo, yalnızca fuar düzenlemekle kalmıyor; aynı zamanda katılımcılarına sürdürülebilir ticaretin kapılarını açan yeni nesil çözümler sunuyor.

Kısa sürede Türkiye'nin en dinamik fuar organizatörlerinden biri hâline gelen Nobel Expo, kurulduğu günden bu yana 12 şehirde 300.000 m²'yi aşkın net fuar alanında, 6.000'den fazla katılımcıyı ve binlerce profesyonel ziyaretçiyi ağırladı. Nobel Expo, Nobel Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren firmalar arasında yer almakta olup Almanya, Rusya, ABD ve Libya'daki uluslararası ofisleriyle global pazarlarda da aktif bir yapı kuran Nobel Şirketler Grubu, Türk üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturma konusunda istikrarlı bir büyüme sergiliyor.

Vizyonunun merkezinde, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarını anlayarak katılımcılara gerçek ticaret ortamları sunmak olan Nobel Expo, fuar öncesi-sonrası destekleri, profesyonel pazarlama çalışmaları ve yüksek standartlı organizasyonlarıyla sektöre güç, katılımcılarına ise güven veriyor.

2025 Nobel Expo Fuar Takvimi: Anadolu'dan Dünyaya Açılan Etkinlikler

Nobel Expo, 2025 yılında da Türkiye'nin üretim gücünü, stratejik pazarlara taşıyacak nitelikli fuarlara imza atmayı sürdürüyor. Tarım makinelerinden gıda teknolojilerine, kapıdan mobilyaya kadar pek çok sektörü kapsayan fuar takvimi, Anadolu'nun ihracat potansiyelini açığa çıkaracak.

2025 Nobel Expo Fuar Takvimi

ANAMAK – Anadolu Metal ve Ahşap İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı

16–19 Nisan 2025 •Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi

MFF – Ortadoğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı

07–09 Mayıs 2025 •Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi

KAPEX – Kapı ve Kapı Teknolojileri Fuarı

10–13 Eylül 2025 •Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi

ANAMOB – Anadolu Mobilya Fuarı

08–12 Ekim 2025 •Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi

NOBEL ÇUKUROVA MOBİLYA FUARI

10–14 Ekim 2025 •Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

MASTERSHOES - AYAKKABI&ÇANTA VE MODA FUARI

22-25 Ekim 2025 •Konya Ticaret Odası-Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi

YANEXPO - AHŞAP, METAL, PLASTİK ÜRETİM YAN SANAYİLERİ VE AKSESUARLARI FUARI

20-23 Kasım 2025 •Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi

ANATEX ANADOLU DÖŞEMELİK KUMAŞ, DERİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ FUARI

20-23 Kasım 2025 •Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi

Bu fuarlar yalnızca sergi alanı değil, aynı zamanda Anadolu'dan dünyaya uzanan yeni iş bağlantılarının, güçlü ticaretin ve sürdürülebilir büyümenin somutlaşacağı zeminler olacak. Nobel Expo'nun fuarcılıktaki yenilikçi yaklaşımı, her etkinliği sadece bir organizasyon olmaktan çıkarıp, bir "ticaret ekosistemi"ne dönüştürüyor.

Daha fazla bilgi ve katılım için:

www.nobelexpo.com

+90 212 830 49 66

[email protected]

