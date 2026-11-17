Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında 2-3. kilometrelerde (Çeşmeli D400 Kavşağı kesimi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Eski Foça-Yeni Foça kavşakları 1-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Çanakkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Ankara yolunun 4-12. kilometrelerinde dolgu iyileştirme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Süleymanlı Köyü bağlantılı eski Çankırı-Ankara yolundan sağlanıyor.

Kayseri-Nevşehir yolunun 61-66. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 4. kilometresinde Şehit Eren Bülbül Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten sürdürülecek.

Antalya-Manavgat yolunun 0-6. kilometrelerinde Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 46-48. kilometrelerinde Ordu yönündeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 42-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.