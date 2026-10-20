Karabük Eskipazar'da araç bahçeye devrildi, kadın yolcu öldü, sürücü ağır yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki kadın yolcu öldü, sürücü ağır yaralandı.

Ahmet K. (64) idaresindeki 41 AIS 937 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Ankara kara yolu Mermer Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü ile eşi Şaziye K. (60) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şaziye K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.