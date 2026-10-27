Karabük Safranbolu\'da elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kaza görüntülendi

Karabük Safranbolu'da elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kaza görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Safranbolu'da Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası, çarpışmanın ardından bisiklet ve sürücüsünün kara yoluna savrulduğu anları görüntüledi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobille çarpışan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz'in (57) karıştığı kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kayıtlarda, otomobille çarpışan elektrikli bisikletin ve sürücüsünün kara yoluna savrulması yer alıyor.
Kaynak: AA
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