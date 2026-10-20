Karabük'te bıçakla ağır yaralama iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük'te bıçakla ağır yaralama iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yaralının Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karabük'te erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, G.T. (31) ile erkek arkadaşı F.G. (38), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, F.G'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli G.T, polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen G.T. tutuklandı.

Kaynak: AA
Eğitim ve Araştırma HastanesiGüvenlik3. SayfaKarabükGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakemlerden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na iftira suçlaması: Savcılığa başvurdular Hakemlerden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na iftira suçlaması: Savcılığa başvurdular
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
A Milli Takım’ın yeni hocası Sergen Yalçın’ın TFF’den ücret istemediği öğrenildi A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ın TFF'den ücret istemediği öğrenildi
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Survivor 2027’de sürpriz isim Bir dönemin yıldızı geri dönüyor Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
19:01
İsmail Kartal, ’’Herkes görecek’’ diyerek ilk 11’deki yeniliği açıkladı
İsmail Kartal, ''Herkes görecek'' diyerek ilk 11'deki yeniliği açıkladı
18:55
Tanju Özcan’a 7 yıl hapis cezası
Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası
18:50
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
18:22
Fenerbahçe’nin Slavia Prag maçı ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı ilk 11'i belli oldu
18:20
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
18:16
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti Türk futbolunda dikkat çeken imza
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti! Türk futbolunda dikkat çeken imza
16:55
Azerbaycan’dan Fatih Tezcan dahil Türkiye’de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Azerbaycan'dan Fatih Tezcan dahil Türkiye'de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
16:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 19:23:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Karabük'te bıçakla ağır yaralama iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei