Karadağ AB katılım müzakerelerinde 2 faslı daha kapattı, sayı 23'e çıktı - Son Dakika
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Karadağ AB katılım müzakerelerinde 2 faslı daha kapattı, sayı 23'e çıktı

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Karadağ, Brüksel'deki Karadağ-AB Hükümetlerarası Konferansı'nda iki faslı daha geçici olarak kapattı. Başbakan Milojko Spajic, 33 fasıl içinde kapatılan fasıl sayısının 23'e ulaştığını, yıl sonuna kadar tüm fasılları kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Balkan ülkesi Karadağ, Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü katılım müzakerelerinde 2 faslı daha geçici olarak kapattı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic başkanlığındaki hükümet heyeti, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Karadağ-AB Hükümetlerarası Konferansı'na katıldı.

Konferansta, "Malların Serbest Dolaşımı" ile "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası" fasılları geçici olarak kapatıldı.

Spajic, konferansın ardından AB Dönem Başkanı İrlanda'nın Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne ile ortak basın toplantısında konuştu.

Brüksel'den Karadağ vatandaşları için harika haberlerle geldiğini belirten Spajic, kapatılan fasıl sayısının 33 fasıl içinde 23'e ulaştığını ifade etti.

Spajic, "Yıl sonuna yaklaşırken sonuç alıyoruz. Önümüzdeki haftalarda da tüm fasılları yıl sonuna kadar kapatmak için güçlü şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Böylece haziranda katılım antlaşması imzalanacak, biz de 2028'de tarihi hedefimiz olan tam üyeliğe ulaşacağız." diye konuştu.

Hırvatistan ile ilişkilerdeki meselelere ilişkin soruya Spajic, her açık meselenin Avrupa tarzında çözülmesi için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
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