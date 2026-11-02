Karaman'da asayiş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı

Karaman'da asayiş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ekim-1 Kasım'da 2 bin 122 kişiyi sorgulayarak çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilenlerden 11'i tutuklanırken operasyonda 2 ruhsatsız tüfek ve 120 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ekim-1 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 122 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet, 120 kilogram kıyılmış tütün ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: AA
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