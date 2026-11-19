Karaman'da inşaatta birinci kattan beton zemine düşen 61 yaşındaki işçi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da Urgan Mahallesi'ndeki inşaatın birinci katında çalışan 61 yaşındaki işçi, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karaman'da inşaatta çalıştığı sırada beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.
Urgan Mahallesi'nde yapımı süren inşaatın birinci katında çalışan Habip Kopçal (61), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kopçal, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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