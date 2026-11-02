Karayolları bültenine göre birçok yolda çalışma var, sürücüler yavaş seyretmeli

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün??????? yol durumu bültenine göre O-3 Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 8-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Aydın-Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerindeki köprü bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler alt yola yönlendiriliyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Ereğli Çevre Yolu'nun 11-13. kilometrelerinde Ereğli Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle kavşak kolları trafiğe kapatıldı.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri ve trafik işaretlemelerine uymaları önem taşıyor.

Malatya-Havaalanı yolunun 0-18. kilometreleri ile Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 11-12. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.