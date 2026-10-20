Karayolları bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nda sol ve orta şeritler kapatıldı - Son Dakika
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Karayolları bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nda sol ve orta şeritler kapatıldı

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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde sürücüler yavaş gitmeli ve trafik işaretlerine uymalı. İzmir-Aydın Otoyolu'nda Denizli yönünde sol ve orta şeritler kapatıldı, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun muhtelif mevkilerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde Kesişim-4 Köprüsü'ndeki genleşme derzlerini yenileme ve genleşme derz betonlarının onarımı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Denizli istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden sürdürülüyor.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu yapım çalışmaları kapsamındaki üstyapı işleri sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bazı kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri kesimindeki eski köprü trafiğe kapatılarak sürücüler yeni köprüye yönlendiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 26-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Malatya-Elazığ yolunun 68-69. kilometrelerindeki Handere-2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0-4. kilometrelerinde Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA
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