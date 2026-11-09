Kars-Ardahan sınırındaki menderesler, üç gündür etkili olan karla beyaza büründü

Kars- Ardahan sınırı arasında yer alan ve kar yağışıyla beyaza bürünen menderesler, güzel manzaralar oluşturdu.

Kentte üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü.

Mera ve tarım arazileri arasında kıvrılarak akan, yaz aylarında tarım ve hayvancılığa can suyu olan menderesler, kasım ayında karla kaplandı.

Yöre halkının yaz mevsiminde tarlalarını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü ve çevresinde hayvanlarını otlattığı menderesler, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü.

Kars-Ardahan sınırındaki mendereslerin karla kaplanan manzarası dronla görüntülendi.