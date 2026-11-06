Kars-Selim yolunda otomobilde çıkan yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

Kars-Selim yolunda otomobilde çıkan yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars-Selim kara yolu Kafkas Üniversitesi kavşağında seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
A.E. idaresindeki 35 BNN 130 plakalı otomobil, Kars- Selim kara yolu Kafkas Üniversitesi kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Otomobilin güvenli alana alınmasının ardından, durum 112 Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine Kars Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?