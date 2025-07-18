Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yürütülen adli süreç kapsamında, dönemin Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

ÖN İNCELEMEDE "BAKANLIK SORUMLU DEĞİL" TESPİTİ

Karar metninde; yangın olayına ilişkin Bakanlık bünyesinde iki defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, Bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

"KARARIN GEREKÇESİ YARGISAL SÜRECİN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK"

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kararın gerekçesinin yargısal süreçlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak olduğunu vurgulanarak konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından 3 bürokrata soruşturma izni verildiği öğrenildi.