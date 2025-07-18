Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi - Son Dakika
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Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi

Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
18.07.2025 16:00
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Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasına ilişkin dava sürerken Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yürütülen adli süreç kapsamında, dönemin Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

ÖN İNCELEMEDE "BAKANLIK SORUMLU DEĞİL" TESPİTİ

Karar metninde; yangın olayına ilişkin Bakanlık bünyesinde iki defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, Bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

"KARARIN GEREKÇESİ YARGISAL SÜRECİN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK"

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kararın gerekçesinin yargısal süreçlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak olduğunu vurgulanarak konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından 3 bürokrata soruşturma izni verildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Yangın faciasına ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 10'uncu celsesinde ara karar açıklanmıştı. Mahkeme heyeti, 18 sanığın tutukluluk halinin devamına, daha önce ev hapsinde bulunan itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına, tutuklu sanıklardan aşçı yardımcısı Faysal Yaver'in ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Tutuksuz yargılanan İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Yiğithan Burak Çetin ve Ali Ağaoğlu hakkında da 4 ay ev hapsi kararı verilmişti. Heyet, bazı avukatların, "Etstur sahibi Kültür ve Turizm Bakanı'nın tanık olarak dinlenilmesi" talebini esasa yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddetmişti.

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Son Dakika Güncel Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 123456:
    evet beklenen hamleler bunlar... devamını bekliyoruz.. yaptırım bekliyoruz... Sayın bakanın da sorumluluğu almasını bekliyoruz 10 2 Yanıtla
  • Erhan1453-:
    bakan istifa etmek ve suçu üstlenmek yerine çalışanları harcamayı gözden çıkarmış ah bu koltuk sevdası 10 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Lütfetmişler... 6 1 Yanıtla
  • 205622:
    neden ki kimi kim için yakacaksiniz 4 0 Yanıtla
  • emir2003:
    Aylar sonra mı? 2 0 Yanıtla
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