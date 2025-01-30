Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti

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El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başında bulunan Muhammed Dayf'in ve beraberindeki 6 komutanın öldürüldüğünü duyurdu.

30.01.2025 20:50  Güncelleme: 21:01
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El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başında bulunan Muhammed Dayf'in öldürüldüğünü açıkladı.

Ebu Ubeyde ayrıca yaptığı açıklamada, Dayf'ın yanı sıra Kassam Tugayları Askeri Konseyi üyelerinden Mervan İsa, Gazi Ebu Tamah, Raid Sabit, Rafi Selame, Ahmed el-Gandur ve Eymen Nevfel'in de yaşamını yitirdiğini belirtti. Ebu Ubeyde, Dayf'ın ne zaman ve nasıl öldüğüne dair detay vermedi.

İSRAİL ÖLDÜ DEMİŞTİ

İsrail ordusu, 13 Temmuz 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın ölümünü doğruladığını ileri sürmüştü.

Dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant da yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatının düzenlediği suikastta Dayf'ın ölümünün doğrulandığını kaydetmişti.

MUHAMMED ED-DAYF KİMDİR?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf (Ebu Halid) yirmi yıldan fazla bir süredir belli olmayan bir ses ve görüntüyle yalnızca birkaç kez ortaya çıktı. Hamas'ın üst düzey yetkilileri dışında kimse onu tanımıyor. Başına ödül koyan İsrail de onu yalnızca o karartılmış görüntü ve imajıyla biliyor.

Asıl adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Dayf, 1965 yılında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinlilerin İsrail'e karşı başlattığı direnişin ortalarında, deyim yerindeyse Filistin'i özgürleştirmek için ilk kurşunların atıldığı bir ortamda dünyaya geldi.

Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Herbokolog Sami null:
    Allah rahmet eylesin bu güzel insana 434 41 Yanıtla
    cihangir polat:
    Sami baskan ismini değiş ya. Allah kelimesi var yazinda 1 0
  • Mehmet Emin Aloş:
    Şahadeti mübarek olsun 388 54 Yanıtla
  • Melike:
    allah rahmet eylesin 329 49 Yanıtla
  • Serkan Demirdağ:
    ne mutlu şehadete yürüyenlere Allah için hayatımı feda edenlere Eabbim bize de nasip etsin inşallah mekanı cennet olsun 310 36 Yanıtla
    Mustafa:
    bk yoluna gitmiş daha yeni açıklıyorlar öldüğünü 0 2
  • yılmaz yuksel:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 252 35 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN 216 15 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    Allah rahmet eylesin amin 127 17 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    biri satti ama kim acaba 100 17 Yanıtla
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