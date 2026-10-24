Kastamonu Abana'da ak pelikanlar iki gündür sazlık alanda dinlenip besleniyor - Son Dakika
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Kastamonu Abana'da ak pelikanlar iki gündür sazlık alanda dinlenip besleniyor

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Kastamonu Abana\'da ak pelikanlar iki gündür sazlık alanda dinlenip besleniyor
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde Ezine Çayı'nın denizle buluştuğu alana inen ak pelikanlar, iki gündür burada dinlenip besleniyor. Sazlıktaki pelikanlar kuş fotoğrafçıları, doğaseverler ve öğrencilerin ilgisini çekti.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde göç yolculuklarına mola veren ak pelikanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Karadeniz semalarından geçen ak pelikanlar, bir süre ilçe üzerinde uçarak burada Ezine Çayı'nın denizle buluştuğu alandaki durgun suya indi.

Sazlık alanda yiyecek arayan ak pelikanların molası kuş fotoğrafçıları, doğaseverler ve öğrencilerin ilgisini çekti.

Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Mehmet Şenol, gazetecilere, kuş cenneti olarak adlandırdıkları Ezine Çayı'nın son ziyaretçilerinin ak pelikanlar olduğunu söyledi.

Kuş çeşitliliği açısından bölgede hareketlilik yaşandığını belirten Şenol, "Son günlerde burada saz horozu, büyük tarakdiş, kılkuyruk, altıngöz, düdükçün, balıkçıllar gibi türler görüntüledik. Ak pelikanlar da son misafirlerimiz oldu. İki gündür buradalar. Dinleniyorlar ve besleniyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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