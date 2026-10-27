Kastamonu\'da rastgele av tüfeği ateşiyle yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da bir şüphelinin av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Belediye Caddesi'nde bir kişi, av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.