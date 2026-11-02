Kastamonu'da sis görüş mesafesini 60 metreye düşürünce sürücüler yavaşladı

Kastamonu'da sis görüş mesafesini 60 metreye düşürünce sürücüler yavaşladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu mevkisinde görüş mesafesi 60 metreye kadar indi. Kastamonu-Çankırı-Ankara kara yolunda sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken trafik ekipleri takip mesafesi ve aşırı hız konusunda uyarıda bulunuyor.
Kastamonu'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Bölgedeki sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu mevkisinde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sisin etkisiyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesine uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA
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