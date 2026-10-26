Kastamonu Pınarbaşı\'nda ceviz kabuğunu çıkaran sincap Hocalar köyünde fotoğraflandı

Kastamonu Pınarbaşı'nda ceviz kabuğunu çıkaran sincap Hocalar köyünde fotoğraflandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ceviz ağacına tırmanan sincap, aldığı cevizin kabuğunu çıkararak ağzına aldı ve yeniden ormanlık alana yöneldi. Hocalar köyü Ilgazlar Mahallesi'nde yaşanan bu beslenme telaşı fotoğraflandı.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ceviz ağacına tırmanan sincabın beslenme telaşı fotoğraflandı.
Yüzölçümünün yaklaşık yüzde 70'i ormanlarla kaplı Kastamonu'da, Küre Dağları Milli Parkı'na da sınırı bulunan Pınarbaşı ilçesi, kanyonları, mağaraları ve zengin yaban hayatıyla öne çıkıyor.
İlçeye bağlı Hocalar köyünün Ilgazlar Mahallesi'nde ormanlık alandan yerleşim yerine inen sincap, ceviz ağacına tırmandı.
Ağaçtan aldığı cevizin kabuğunu çıkaran sincap, cevizi ağzına alarak yeniden ormanlık alana yöneldi ve gözden kayboldu.
Kaynak: AA
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