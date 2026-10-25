Kayseri Büyükşehir Belediyesinden KPSS adaylarına ulaşım desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2026- KPSS Ortaöğretim sınav merkezlerine yetişmekte güçlük çeken ve yanlış okula giden 3 adayı sınava yetiştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sınav günü ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan ve geç kalma riski bulunan adaylara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ekipleri destek verdi.

Bu kapsamda ekipler, sınava yetişme riski bulunan bir kız öğrenciyi Şehit Cennet Yiğit Okulu'na ulaştırdı. Örnekevler bölgesinde yanlış okula giden bir erkek öğrenci, Somuncu Baba Lisesi'ne, benzer durumdaki bir kız öğrenci ise Seyyid Burhanettin Lisesi'ne götürülerek sınava girmeleri sağlandı.

Öte yandan, Kayseri Ulaşım AŞ, sınav yoğunluğu nedeniyle adayların mağdur olmaması için otobüs ve raylı sistem hatlarında ek seferler düzenledi.