Kayseri'de belediye ve oda başkanları, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı - Son Dakika
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Kayseri'de belediye ve oda başkanları, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı

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Kayseri'de belediye ve oda başkanları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Palancıoğlu, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde saygı, özlem ve dualarla andığını belirterek Atatürk'ün millete bıraktığı en kıymetli emanetin Cumhuriyet olduğunu vurguladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Süleyman Varol, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Palancıoğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 88. yıl dönümünde saygı, özlem ve dualarla andığını ifade etti.

Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı en kıymetli emanetin Cumhuriyet olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"10 Kasım yalnızca Atatürk'ü anma günü değil, aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini, ilke ve inkılaplarını yeniden hatırladığımız ve yeniden anladığımız gündür. Bizlere emanet bıraktığı güzel ülkemizi bilimden teknolojiye, eğitimden sağlığa, kültürden sanata kadar her alanda ileriye taşımak, milletimizin huzur, refah ve güven içinde yaşaması için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve milletin büyük bir mücadele vererek Cumhuriyet'in temellerini attıklarını belirtti.

KTO Başkanı Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Yalçın, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci ve Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Varol da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkPolitika10 KasımKayseriGüncelSon Dakika

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