Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

Geniş Video İzle

Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2 pilot şehit oldu.

04.06.2024 10:21  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştü. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde uçakta bulunan 2 pilotun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama Kurtarma çalışmalarına başlanmıştır"

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

2 PİLOT ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan bu açıklamadan kısa bir süre sonra Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, uçakta bulunan 2 pilotun şehit olduğu duyuruldu.

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

UÇAĞIN DÜŞME SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Konu ile ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi. Eğitim uçağının düşme sebebi araştırılıyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ŞEHİT PİLOTLARA BAŞSAĞLIĞI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağımız kaza kırıma uğramış, kazada 2 pilotumuz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
Kayseri\'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Kayseri, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu - Son Dakika


11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 12:17:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement