Kayseri'de hafızlık icazet töreninde 738 öğrenciye belge verildi - Son Dakika
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Kayseri'de hafızlık icazet töreninde 738 öğrenciye belge verildi

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Kayseri\'de hafızlık icazet töreninde 738 öğrenciye belge verildi
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Kayseri\'de hafızlık icazet töreninde 738 öğrenciye belge verildi
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Kayseri'de 738 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi. Törende Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, trafik kazasında ölen 23 yaşındaki hafız Nurcan Dulkar'a rahmet diledi; öğrencilere belgeleri verildi.

Kayseri'de Kur'an kurslarında ve hafızlık proje okullarında eğitimlerini tamamlayan 738 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, öğrencileri yetiştiren aileleri ve hocalarını tebrik etti.

Şahin, birkaç hafta önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Zeynel Abidin Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 23 yaşındaki hafız Nurcan Dulkar'a rahmet diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının 4-6 yaş grubunun eğitimine önem verdiğini belirten Şahin, "Küçük yaşta çocuklarımızın kalbine Allah, Peygamber ve bayrak sevgisini, milli ve manevi değerlerimizi aşıladığımız zaman geleceğimizden emin olabiliriz. 4-6 yaştan başlayarak ölünceye kadar herkese Kur'an'ı ve dinini öğrenme imkanı sunuyor. 4-6 yaş, 7-11, 11-14 ve bundan sonra da ihtiyaç odaklı, kadın-erkek, genç-yaşlı, kim isterse herkese dinini ve Allah'ın kitabını öğrenme imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

Hafızlara da tavsiyelerde bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Kur'an'ı ne olur ölünceye kadar kalbinizde, beyninizde muhafaza etmeye çalışın. Çünkü Kur'an'ı ezberlemek ne kadar büyük bir şerefse, onu unutmak da o kadar büyük bir vebaldir. Bu konuda anne babalara ve hocalarına da büyük bir hassasiyet ve görev düşüyor. Yavrularımıza sürekli bunu hatırlatalım. Hafız olduk, hafız kalacağız ve inşallah hafız öleceğiz. Kur'an sadece okunsun veya ezberlensin diye gelmiş bir kitap değildir. Kur'an okunsun, anlaşılsın, yaşansın diye gelmiş bir kitaptır."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da eğitimlerine Kur'an ile başlangıç yapan öğrencilere matematik, fizik, kimya, astronomi gibi alanlarda ilerlemelerini önerdi.

Dünyada çok ciddi sıkıntılar yaşandığını, Filistin başta olmak üzere Müslümanların büyük çoğunluğunun eza cefa içinde olduğunu anlatan Akar, "Müslüman zalim olamaz. Fakat Müslüman aynı zamanda mazlum da olamaz. Müslüman adil olması lazım. Bunun için de güçlü ve kuvvetli olması lazım. Buna çalışacağız. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa hep beraber elimizden geleni yapacağız, çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sadece konuşmakla olmayacağını hedeflere varmak için çalışmak gerektiğini vurgulayan Akar, "Dünyada merhamet yok. Birleşmiş Milletler çöktü. Uluslararası hukuk, uluslararası kurallar çöktü. Güçlü olmayanın hiçbir hakkı yok. Onun için bizim mutlaka güçlü olmamız lazım." dedi.

Programda, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da konuşma yaptı.

Öte yandan, birkaç hafta önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Zeynel Abidin Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 23 yaşındaki hafız Nurcan Dulkar için hafizelerin oturduğu boş sandalyeye belgesi ve bir demet çiçek bırakıldı.

Konuşmaların ardından 738 öğrenciye belgeleri verildi.

Kaynak: AA
Osman ŞahinKayseriTrafikEğitimGüncelSon Dakika

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