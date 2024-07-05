Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki provokatif olayların ardından Türkiye genelinde 1065 kişinin gözaltına alındığını, 28 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

05.07.2024 12:32  Güncelleme: 13:14
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Kayseri'de Suriyeli bir şahıs tarafından 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel taciz olayı sonrası şehrin birçok yerinde olaylar çıkmış, sosyal medyadaki paylaşımlarla artan provokasyon diğer kentlere de sıçramıştı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, olaylarla ilgili devam eden soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, Kayseri'de AFAD İl Müdürlüğündeki " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı basın açıklamasında, diğer illerde olduğu gibi Kayseri'de de toplantıyı gerçekleştirdiklerini, terör, asayiş, düzensiz göçmen, uyuşturucu, organize suç örgütleri, suç ve suçlulara yönelik son bir yılın verilerini Türkiye'ye kıyaslamasıyla değerlendirdiklerini söyledi.

"BAKANLIK OLARAK YANLARINDAYIZ"

Kayseri'nin asayiş suçları açısından, kişilere ve mallara karşı işlenen suçları inceledikleri zaman 13 ayda olayların düşürülmesinde Türkiye ortalamasından daha iyi olduğunu gördüklerini bildiren Yerlikaya, "Mallara karşı işlenen suçlarda, Kayseri'miz olay sayısında Türkiye ortalamasının üzerinde, işlenmiş suçların aydınlatılıp adalete teslim edilmesinde de az bir puan da olsa yine Türkiye'nin önünde. Bu noktada ben valimizin başkanlığında, güvenlik birimlerimizi kutluyorum. Sadece asayişte mi terör, organize suçlarla mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve nihayetinde düzensiz göçmen ve düzensiz kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede de aynı başarıyı gördük. Aynı şekilde bakanlık olarak yanlarındayız. Her zaman olduğu gibi biz hem kendimizle hem de diğer vilayetlerdeki meslektaşlarımızla güzellikte, huzurda, güvende yarış yapmaya devam edeceğiz." diyen konuştu.

"HALEN İŞLEMLERİ DEVAM EDENLER DE VAR"

Bakan Yerlikaya, 30 Haziran'da Kayseri'de çirkin bir olay yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bunun üzerine maalesef Kayseri'de bazı toplumsal, istemediğimiz, görmek istemediğimiz toplumsal olaylar oldu. Bu olaylar sonucunda Kayseri'de 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13'ü tutuklandı, 145'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Dikkatlerinize sunuyorum. Daha önce bunu da sosyal medyada paylaşmıştım ama burada bunun yekün vermek istiyorum. Kayseri'de gözaltına alınan 855 şahıstan 468'inin 50 farklı suçtan adli kaydı olduğunu görüyoruz. Bu suçlar arasında, göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit, hakaret, uyuşturucu, mala zarar verme, dolandırıcılık ve şantaj gibi suçlar olduğunu gördük. Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle toplam 1065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28'i tutuklandı, 187'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Halen işlemleri devam edenler de var.

"BOT HESAPLARIN ORANI YÜZDE 38'E ÇIKTI"

Göçmen konusuyla ilgili özellikle sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşanıyor. Bot hesaplar tarafından manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar yapılıyor. Yüzde 38'e çıktı bot hesapların oranı. Göreve başladığımdan beri gördüğüm en yüksek oran bu. Negatif paylaşım oranı da yine o da bir rekor kırdı. Yüzde 68'i geçti. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, Güvenlik Daire Başkanlığımız ile koordineli yapılan çalışmalar sonrası Kayseri'deki olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 6'sı yurt dışında olmak üzere toplam 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı, bunlardan 12'si tutuklandı. 6'sının işlemleri devam ediyor, 38 adli kontrol, 52 serbest bırakıldı."

Kayseri\'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı

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Son Dakika Güncel Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Salih Karadayı: bundan sonra türk vatandaşları mülteci olacak 51 7 Yanıtla
  • Ahmet Yamaç: Kimsenin ülkemizi karıştırmaya hakkı yok. Vakti geldiğinde gidecekler, gitmeliler de. Ama Orta Doğu bu kadar karışıkken ülkemizi her kim karıştırıyorsa art niyetlidir. Tutuklanmaları da iyi olmuş yoksa her önüne gelen böyle olayları gerçekleştirecek. 12 25 Yanıtla
  • Zafer Gök: Bot mot hıkaye sen gerekenı yap surıye de savaş bıttı gonder artık ulkelerıne bot dıyıp sahte hesap dıyıp mılletı susturmaya calısmayın olması gerekenı yapıp herkesı ulkesıne gonderın 17 2 Yanıtla
  • Furkan Solak: Ferhat Eser'in yorumunu okumaya geldim ?? 1 2 Yanıtla
  • Ramazan D.: göz korkutmak için sırf. yarın yada akşam serbestler 2 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz: Muz kenti 2 0 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Ferhat Eser sen bu konuda ne düşünüyorsun 1 0 Yanıtla
  • Bahatur: Ferhar Eser Kayıp !!!! 0 1 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi rahat olsun bu kirli oyunu devletimiz çökertti ırkçılık yapanın dini yoktur 0 0 Yanıtla

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