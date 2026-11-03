Kayseri Felahiye'de Yamula Baraj Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Felahiye'de Yamula Baraj Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Felahiye\'de Yamula Baraj Gölü\'ne düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kayseri istikametine giden otomobil kontrolden çıkarak Yamula Baraj Gölü'ne düştü. Gölde yapılan aramada otomobil ve sürücüsü sudan çıkarıldı; sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kayseri istikametine giden Gazi K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Yamula Baraj Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıçları, UMKE, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ekipleri sevk edildi.

Baraj gölünde yapılan aramada otomobil ve sürücüsü sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gazi K'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak: AA
Yaşar KarayelFelahiyeKayseriGüncelSudanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
Mbappe’den Arda Güler’e tepki: Kaleye vur, bana pas verme Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı Süper Lig’de inanılmaz bahis skandalı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig'de inanılmaz bahis skandalı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
23:16
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
22:56
İstanbul’da yol çöktü, taksi çukura düştü
İstanbul'da yol çöktü, taksi çukura düştü
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 00:38:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Kayseri Felahiye'de Yamula Baraj Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android