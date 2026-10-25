Kayseri Melikgazi\'de 1010 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri Melikgazi'de 1010 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'de belirlenen adreslerde jandarmanın uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik aramasında 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1010 gram kubar esrar, 20 gram uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi; şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslerde arama yaptı.
Operasyonda, 1010 gram kubar esrar, 20 gram uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.Ç, K.S. ve M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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