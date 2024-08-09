Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı - Son Dakika
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Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, korkunç kazanın vahameti otobüsün yerinden kaldırılmasıyla ortaya çıktı. 9 saatlik çalışmayla saplandığı yerden vinçle kaldırılan otobüsün neredeyse tamamının paramparça olduğu görüldü.

09.08.2024 14:19
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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Katliam gibi kazanın vahameti yolcu otobüsünün vinç yardımıyla yerinden kaldırılmasıyla ortaya çıkarken dronla kaydedilen görüntülerde otobüsün büyük bir kısmının paramparça olduğu görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı

ŞAHİN: ŞOFÖRÜN UYUDUĞU İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin canlı yayında "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" ifadelerini kullandı.

Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı

SAĞLIK BAKANLIĞI: 9 ÖLÜ, 26 YARALI

Türkiye'yi yasa boğan kazayla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ankara Polatlı mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı

"OTOBÜS BİRAZ HIZLIYDI, YALPALAMAYA BAŞLADI"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" diye konuştu.

Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı

OTOBÜS 9 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KALDIRILDI

İçerisinde 39 kişinin bulunduğu öğrenilen otobüsün enkazı ise ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu vinç yardımı ile kaldırıldı. Türkiye'yi ayağa kaldıran kazanın vahameti 9 kişiye mezar olan yolcu otobüsünün saplandığı yerden çekilmesiyle ortaya çıktı. Drone ile kaydedilen videoda köprünün ayağına ok gibi saplanan otobüsün büyük bir kısmının paramparça olduğu görülüyor.

Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı

Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • null: O saatte tüm trafik polisleride uyuyor,herkes uyuyor,şöförde uyuyor,ülke uyuyor,canlarımız kime emanet,ülke dönü hindistana.. 61 103 Yanıtla
  • dilek: Allah rahmet eylesin yaralılara geçmiş olsun. çok üzücü gerçekten. ailelerine de Allah sabır versin 66 0 Yanıtla
  • Ömer Özen: Allah rahmet eylrsin yani bu kazayla bu kayip mucize neredeyse arka dörtlüye kadar gelmis bildiğin ikiye ayrılma noktasında otobüs hız 120 den fazla gibi 5 0 Yanıtla

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