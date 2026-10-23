Kemer Devlet Hastanesi Gebe Okulu, yaklaşık bir yılda 148 gebeye hizmet verdi

Antalya'da Kemer Devlet Hastanesinin Gebe Okulunda eğitim alan anne ve baba adayları, egzersiz ve bilgilendirme programlarıyla doğuma birlikte hazırlanıyor.

Hastanede uzman fizyoterapist ve ebeler eşliğinde düzenlenen eğitimlerde çiftler, nefes egzersizleri ve pilates yapıyor, doğum öncesi ve sonrası sürece ilişkin bilgilendiriliyor.

Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Çağdaş Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı nesillerin sağlıklı gebelik süreciyle başladığını belirterek, anne adaylarına en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kemer'in turistik bir ilçe olması nedeniyle yerleşik yabancıların da gebe okulundan yararlandığını söyleyen Dağlı, "Yaklaşık bir yılda 148 gebemize hizmet verdik. Vatandaşımız kadar yerleşik yabancılar da hizmet alıyor." dedi.

Gebe Okulu Koordinatörü Ebe Emel Tuncay da anne ve babanın gebelik sürecinde birbirine destek olmasının önemine dikkati çekti.

Babaların doğum sırasında ve bebek bakımında eşlerine nasıl yardımcı olacaklarını öğrenmeleri gerektiğini belirten Tuncay, gebe okulunda anne sütü, emzirme, doğuma hazırlık ve yenidoğan bakımı gibi konularda eğitim verdiklerini dile getirdi.

Haftada 2 gün gebelere yönelik egzersiz çalışmaları düzenlediklerini ifade eden Tuncay, eğitimlerle anne adaylarını rahatlatmayı ve normal doğuma teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

İlk bebeğini bekleyen anne adaylarından Ayşenur Arslan Tuncay, gebeliğinin 24. haftasından itibaren gebe okuluna katıldığını belirtti.

Eğitimlerin kendisine fayda sağladığını dile getiren Tuncay, "İnşallah sağlığım da izin verirse normal doğum yapmak istiyorum. Eşim de destek olmak için benimle birlikte geldi. Birlikte pilates yapıyoruz. Ödemlerime, ağrılarıma çok iyi geldi. Nefes egzersizleriyle doğumda süreci nasıl yönetebileceğimi öğrendim." dedi.

Furkan Tuncay, eşine destek olmak amacıyla eğitimlere katıldığını, egzersizlerde ona yardımcı olduğunu ifade etti.

Şeyma Yıldız, gebeliğinin başından bu yana gebe okuluna geldiğini ve eğitimlerden yararlandığını belirterek, eşinin kendisine destek olduğunu söyledi.

Nazif Gökhan Yıldız da doğum öncesi ve sonrası süreç konusunda bilgi edindiklerini dile getirerek, "Eşimle matın üzerinde benzer hareketleri birlikte yapıyoruz. Hem fiziken hem psikolojik olarak hazırlanmak önemli." diye konuştu.

İlk gebeliğini yaşayan Bilge Uygun, eğitimler sayesinde stresini azalttığını ve merak ettiği konularda bilgi alabildiğini ifade etti.

Engin Semih Uygun da eşiyle kürek çekme hareketleri, nefes egzersizleri ve pilates topuyla yapılan çalışmalara katıldıklarını kaydetti.