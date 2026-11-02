Kent Uzlaşısı meclis üyelerinin DEM Parti'ye katılma talebi uygun görüldü - Son Dakika
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Kent Uzlaşısı meclis üyelerinin DEM Parti'ye katılma talebi uygun görüldü

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Kent Uzlaşısı meclis üyelerinin DEM Parti\'ye katılma talebi uygun görüldü
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DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Kent Uzlaşısı meclis üyelerinin partisine katılma talebinin Merkez Yürütme Kurulunca uygun görüldüğünü açıkladı. Meclis üyeleri görevlerini DEM Parti çatısı altında sürdürecek; İstanbul ve Mersin halklarına sorumluluk vurgulandı.

(ANKARA) - DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, "Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerimiz partimize katılma yönündeki iradelerini ortaya koymuştur. Bu talep, Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve uygun görülmüştür. Meclis üyelerimiz, seçildikleri günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da kentlerin ortak sorunlarına çözüm üreten bir anlayışla görevlerini partimizin çatısı altında yerine getirecektir" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'nca, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde uygulanan "kent uzlaşısı"na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen ve muhalefet partilerinin tarihi bir başarı elde ettiği yerel seçimlere, metropollerde yaşayan halklarımızın, kent bileşenlerinin ve demokrasi güçlerinin ortak iradesi doğrultusunda Kent Uzlaşısı stratejisiyle katılındığı, aradan geçen 2,5 yıllık süreçte, yerel yönetimlere yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Çok sayıda belediyeye kayyım atandığı, belediye başkanlarının gözaltına alındığı, tutuklandığı ve belediyelerin bu müdahaleler sonucunda el değiştirdiği hatırlatılan açıklamada, bunun yanı sıra partiler arası geçişler ve istifaların da yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, yaşanan tüm bu gelişmelerin, Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyeleriyle değerlendirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, meclis üyelerimiz, partimize katılma yönündeki iradelerini ortaya koymuştur. Bu talep, Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve uygun görülmüştür. Kent Uzlaşısı, farklı toplumsal ve siyasal kesimlerin yerel demokrasi, katılımcılık ve ortak kent yönetimi hedefleri etrafında buluştuğu değerli bir deneyimdir. Halkımız, sandıkta kentlerin birlikte, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yönetilmesinden yana açık bir irade ortaya koymuştur. Bu iradeye duyduğumuz saygı, bugün attığımız adımda da korunacaktır. Kent Uzlaşısı çerçevesinde oluşturduğumuz ortak hukuk ve halkımızın sandıkta somutlaşan iradesi bizim için bağlayıcı olmaya devam edecektir.

Belediye meclislerindeki çalışmalarımızı, kentlerin ihtiyaçlarını, yerel demokrasiyi ve şeffaf yönetim anlayışını esas alarak sürdüreceğiz. Meclis üyelerimiz, seçildikleri günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da kentlerin ortak sorunlarına çözüm üreten bir anlayışla görevlerini partimizin çatısı altında yerine getirecektir. Kent Uzlaşısı temelinde kurulan ilişkileri ve karşılıklı sorumlulukları gözeterek, İstanbul ve Mersin halklarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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