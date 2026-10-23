Kenya Kızılhaçı, sığınan aileler için 1000 haneye destek ulaştırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Kenya Kızılhaçı, sığınan aileler için 1000 haneye destek ulaştırmayı hedefliyor

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Kenya Kızılhaçı, çatışmalardan kaçıp ülkeye sığınan aileler için ilk aşamada 1000 haneye ulaşmayı hedefliyor. Kuruluş, sınırın Kenya tarafına geçen ailelere barınak, gıda ve sağlık desteği sağlarken acil ihtiyaçların kadın, çocuk, yaşlı ve engellileri etkilediğini belirtti.

Kenya Kızılhaçı, Etiyopya'nın Oromiya ile Somali bölgeleri arasındaki şiddetli çatışmalardan kaçarak ülkeye sığınan ailelere yönelik acil yardım çalışmalarını artırdığını ve ilk aşamada 1000 haneye ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

Kenya Kızılhaçı Genel Sekreteri Ahmed İdris, yaptığı yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki sınırda bulunan Moyale kasabasına ulaşan ailelerin güvenliğini sağlamaya ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Moyale'ye ulaşan her ailenin insan onuruna yakışır muamele görmesinin öncelikleri olduğunu vurgulayan İdris, "Gönüllülerimiz ve çalışanlarımız sahada ve ihtiyaçlar değiştikçe müdahalemizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Marsabit Bölge Komiseri Stanley Kamande, yerinden edilen Etiyopyalıların Kenya'ya giriş yaptıklarını ve birçoğunun sınırın Kenya tarafındaki akrabalarının ve bölge sakinlerinin yanına sığındığını doğruladı.

Yüzlerce aile Kenya'ya sığındı

Etiyopya'nın Oromiya ile Somali bölgeleri arasındaki gerilimlerin ardından uluslararası sınırla ikiye ayrılan Moyale kasabasının Etiyopya tarafında silahlı çatışmaların başlaması üzerine yüzlerce Etiyopyalı Kenya'ya geçti.

Kenya Kızılhaçından yapılan açıklamada, Kenya'nın Marsabit bölgesine ulaşan çok sayıda ailenin yanlarında az sayıda eşya getirdiği ve acil barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Marsabit Bölge Yönetimi, merkezi hükümet ve diğer ortaklarla koordinasyon halinde çalışan Kızılhaç, geçici barınaklar kurmaya ve çadır, battaniye, uyku matı, su bidonu ve mutfak malzemeleri dağıtmaya başladı.

Kızılhaç, ayrıca küçük çocuklar, hamile kadınlar ve emziren annelerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla zenginleştirilmiş tahıl unu dağıtıyor.

İhtiyaç duyanlara ilk yardım sağlanırken yerinden edilme sırasında ailelerinden ayrı düşen kişilerin yeniden bir araya gelmesine yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

En acil insani ihtiyaçların özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellileri etkilediğini bildiren kuruluş, ilk tespitlerin gıda, güvenli içme suyu, sanitasyon, hijyen, temel sağlık hizmetleri ve korunma alanlarındaki ciddi ihtiyaca işaret ettiği uyarısında bulundu.

Çatışmaların nedeni bayrak gerilimi

Etiyopya'nın Oromiya Bölgesel Yönetimi tarafından yönetilen alandaki yerel idari binada Somali Bölgesel Eyaleti bayrağının sergilenmesi üzerine yaşanan gerilimin ardından, sınırın Etiyopya tarafındaki Moyale kasabasında şiddet olayları başladı.

Etiyopya'nın federal bölgelerinden Oromiya ve Somali Bölgesel Eyaleti, sırasıyla ağırlıklı olarak Oromo ve etnik Somalilerin yaşadığı bölgeler olarak biliniyor. Her iki topluluk da sınır bölgesiyle uzun süredir devam eden bağlara sahip.

18 Ekim'de 13 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesi gerilimi daha da artırırken çarşamba gecesi başlayan ve perşembe günü şiddetlenen silahlı çatışmalarda yoğun silah sesleri duyuldu.

Etiyopya'daki yerel medya kuruluşlarının haberlerine göre bölge sakinleri, bölgesel güvenlik güçlerinin de dahil olduğu yoğun silah sesleri duyduklarını bildirirken yerel yetkililer, çatışmaların ülkenin güneyindeki Gumi Eldallo, Wachile ve Arero ilçelerine yayıldığını belirtti.

Evler ve ticaret merkezleri ateşe verildi, ticari faaliyetler aksadı ve bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Çatışmalarda ölen veya yaralananların kesin sayısı henüz bilinmiyor. Can kayıplarına ilişkin bağımsız kaynaklarca doğrulanmış bir veri bulunmuyor.

Kenya Kızılhaçı, acil yardım operasyonunun 1000 haneye ulaşmasının hedeflendiğini ancak Etiyopya içinde yerinden edilen veya Kenya'ya geçen toplam kişi sayısının henüz belirlenemediğini bildirdi.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde çatışmaların yeniden alevlenmesiyle aynı dönemde yaşanan şiddet olayları, Afrika Boynuzu'nda sivillerin güvenliği ve insani ihtiyaçlara ilişkin endişeleri artırıyor.

Kaynak: AA
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