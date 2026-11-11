KESK, İspanya\'da konut krizi ve yaşam maliyeti grevinde CCOO, UGT ve ELA\'yı destekledi

(ANKARA) - KESK Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, İspanya'da genel grev düzenleyen sendikaların taleplerini destekledikleri belirtilerek, "Yaşam maliyetleri artarken biz kamu emekçilerinin ücretlerinin düşük kalması kapitalist sistemin ve neoliberal politikaların bir sonucudur. Bugün grev düzenleyen İspanya'daki emekçiler ve sendikalar gücümüzün işyerlerinden, sokaklardan, meydanlardan geldiğini bir kez daha göstermiştir" denildi.

KESK Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "İspanya'da genel grevi düzenleyen kardeş ve yoldaş sendikalarımız CCOO, UGT ve ELA konfederasyonlarının taleplerini destekliyoruz" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sendikalar başta konut krizi olmak üzere, artan yaşam maliyetleri karşısında daha iyi ücret ve kamusal hizmetler talebiyle grev düzenliyor. Esasen, her gün artan yaşam maliyetleri karşısında emekçilerin ücretlerinin düşük kalması ve kamu hizmetlerinin niteliğinin gerilemesi sadece İspanya'da değil dünyanın birçok ülkesinde yaşanan bir toplumsal sorundur. Yaşam maliyetleri artarken biz kamu emekçilerinin ücretlerinin düşük kalması kapitalist sistemin ve neoliberal politikaların bir sonucudur. Bugün grev düzenleyen İspanya'daki emekçiler ve sendikalar gücümüzün işyerlerinden, sokaklardan, meydanlardan geldiğini bir kez daha göstermiştir. KESK olarak tam dayanışma içerisinde olduğumuz İspanya'daki işçilerin ve emekçilerin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."