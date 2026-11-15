Kılıçdaroğlu, Siyasi Ahlak Yasası için tüm parti liderlerine çağrı yaptı

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(KOCAELİ) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siyasi Ahlak Yasası çıkarılması için siyasi parti liderlerine çağrı yaparken, "Yolsuzluk yapan CHP'li değildir. Onları kapının önüne koydum. Bu partiyi kirletmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu parti tertemiz bir partidir. Bu parti Atatürk'ün, İnönü'nün, Ecevit'in, Baykal'ın partisidir. Sadece bizde arınma olmayacak. Türkiye'yi arındıracağız, siyaseti arındıracağız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde "Emekte Birlik ve Yaşamda Güvence" buluşmasına katıldı. 15 yaşında iş kazasında yaşamını yitiren Muhammet Salih Gövdetaşan'ın babası Savaş Gövdetaşan, yaptığı konuşmada, "Ben iş yeri güvenliğinin kağıt üstünde olduğunu bilmiyordum. İş yerlerinin denetlendiğini düşünüyordum. Oğlum ölünce yalnız bırakıldım. İşveren öyle korundu ki, uğradığım hukuksuzlukla ilgili haber yaptıramadım. İşverenin bir bürokrat yakını vardı. O bürokratın hatrı vardı. İki ayda duruşmaları bitirdiler. Dava kapatıldı, oğluma 76 bin TL bedel biçtiler. Ben bir Muhammet Salih daha ölmesin diye buraya geldim. Ülkemizde savaş olmamasına rağmen, tıpkı Gazze'deymiş gibi ülkemizde çocuklar ölüyor. Bir an önce önlemler alınsın istiyoruz" ifadesini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, "Acı bir olayı acıyı yaşayan babadan dinledik. Sizin davanız, aynı zamanda bizim de davamızdır. Aynı acıları başkasının yaşamasını istemeyiz. İsteriz ki bu ülkede herkes çalışsın, alın teri döksün, işe giderken gülerek gitsin, dönerken de huzur içinde evine dönsün" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin huzura kavuşması lazım. Beraber çalışarak, birlikte mücadele ederek Türkiye huzura kavuşur. Sokakta insanlar rahat gezemiyorsa, ekmek kaygısı, iş kaygısı varsa Türkiye'de huzuru bulamazsınız. Bizim davamız, aynı zamanda bir ekmek davasıdır. Herkesin rahat ekmeğe ulaşabildiği huzur içinde yaşayabildiği bir Türkiye'yi arzu ederiz. Güzel, huzurlu, kalkınan bir Türkiye davasıdır, bizim davamız. Biz, gelecek kaygısı taşıyan milyonların yanındayız. Onların sorunlarını dillendireceğiz. CHP'lilerin görevi, bu sorunu Mısır'daki sağır sultana duyurmaktır. Bir kişinin sorunu varsa, kimse endişe etmesin, o sorun bütün CHP'lilerin sorunudur. Provokasyonlara asla itibar etmeyin. Hiçbir CHP'li gücün karşısında boyun eğmez. Biz, onurlu bir partiyiz. Gelecek endişesi taşıyan herkesin yanında duran bir partiyiz. CHP'nin temel özelliği, veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. Her hesabı milletimize vermeye hazırız.

"BU PARTİ TERTEMİZ BİR PARTİDİR"

Kirli siyaseti de biliyoruz, köşeyi dönenleri de biliyoruz. Siyaseti zenginleşme aracı olarak görenleri de biliyoruz. Ama biz onlar gibi değiliz. Biz başımız dik, alnımız ak sokaklarda gezeriz. Bize oy vermeyenler bile 'Bunlar CHP'li, bunlar düzgün insanlardır' der. Dürüstlüğün, erdemin, ahlakın simgesi CHP'dir, bunu kimse unutmasın. CHP, devlet kuran bir partidir. CHP, yolsuzluklarla mücadele eden bir partidir. CHP, yetimin hakkına el uzatanlara karşı çıkan bir partidir. CHP, sıradan bir parti değildir. CHP, devlete yön çizen bir partidir. O nedenle CHP'li olmak kolay bir iş değildir. Bireysel çıkar peşinde koşan CHP'li değildir. Yolsuzluk yapan CHP'li değildir. Onları kapının önüne koydum, bundan kimse endişe duymasın. Yolsuzluk yapanları kapının önüne koydum. Bu partiyi kirletmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu parti tertemiz bir partidir. Bu parti Atatürk'ün, İnönü'nün, Ecevit'in, Baykal'ın partisidir.

Sadece bizde arınma olmayacak. Türkiye'yi arındıracağız, siyaseti arındıracağız. Kim olursa olsun. Boyun eğmeyen, halkın çıkarlarını savunan bir partiyiz. Arınmayı bütün Türkiye'de, bütün belediyelerde, bütün partilerde yapacağız. Açık ve net bütün parti liderlerine çağrı yapıyorum. Türkiye'yi kirlilikten arındırmanın yolu Siyasi Ahlak Yasası'nı çıkarmaktır. Söz veriyorum, bu yasayı çıkaracağım.

"418 MİLYAR DOLARI GETİRECEĞİM"

Türkiye, şu anda elinde viski kadehiyle paradan para kazananların dönemine girdi. Fon vurgunu bunun en tipik örneğidir. Sırtını iktidara dayamış, milyarları vuran açgözlülerin iktidarına geldik, o noktadayız biz. Fon vurguncularına fetva veriyorlar. İktidar, halka çalışmıyor. Bunu bütün arkadaşlarımın bilmesi lazım. Bir avuç sermayedar için, bir avuç vurguncu için çalışıyor. Havadan para kazananlara eyvallah demeyeceğiz. CHP olarak onların karşısında olacağız. İktidar, faizciye çalışıyor, emekliye, sanayiciye, esnafa, kırsaldaki köylüye, üretene, alın teri dökene çalışmıyor. 2026 yılında ödenecek faiz üç trilyonu aşacak. Halkın vergisiyle bu faizi ödüyorlar. Buna karşı çıkacağız. Her yolsuzluğun hesabını soracağız, hiç kimse endişe etmesin. Cumhurbaşkanlığı adaylığım sırasında söylemiştim, Türkiye'den kaçırılan 418 milyar doları getireceğim demiştim, getireceğim."