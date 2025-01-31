5 teğmen TSK'dan ihraç edildi - Son Dakika
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5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, kılıçlı yemin töreni sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 3 disiplin amiri ve 5 teğmen hakkında 'silahlı kuvvetlerden ayırma' cezası verildiğini duyurdu.

31.01.2025 17:22  Güncelleme: 17:32
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Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmenin TSK'dan ihracına karar verildiğini duyurdu. Bakanlık, ayrıca 3 sıralı disiplin amirine de aynı cezayı uyguladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmiştir.

Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

"DİSİPLİNE AYKIRI HİÇBİR EYLEM, OLAY VE DURUMA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

5 teğmen TSK\'dan ihraç edildi

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Son Dakika Güncel 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (138)

  • Mehmet Emin Aloş:
    Seviliyorsun ReiS RTE???? 1720 1433 Yanıtla
  • buğrul cengiz:
    Sen devletin askerisin hangi hükümet gelirse gelsin senin görevin devlete hizmet etmektir. Amacın dışına çıkarsan devletin yumruğunu yersin 1449 1320 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Neden beşini hepsini ihraç etmeniz gerekirdi 1361 1291 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Herkes haddini bilecek... 1297 1212 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yazıklar olsun size bu vatan evlatlarını heba ettiniz 1024 1124 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Devlete Baş kaldıranın Başı, omuz üzerinde Durmaz. 1125 940 Yanıtla
  • muhlis Arar:
    tam isabet olmuş emre itaatsizlik böyle bisey 1053 927 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    apo dışarı tegmeenler içeri bu ülke bunu asla unutmuyucak 919 1032 Yanıtla
  • Mustafa Oruç:
    HZ MUHAMMED SAV ASKERLERİYİZ 1450 29 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    helal olsun.. yok öyle kılıç sallamak...! 657 818 Yanıtla
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