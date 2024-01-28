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Kiliseye saldırı sonrası polis bu görüntüyü araştırıyor! Maskeli 2 şahıs kamerada - Son Dakika
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Kiliseye saldırı sonrası polis bu görüntüyü araştırıyor! Maskeli 2 şahıs kamerada

İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde silahla 1 kişiyi öldüren 2 saldırgan kayıplara karıştı. Polis şahısları ararken, olay öncesi kilise çevresinde dolaşan maskeli 2 şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı.

28.01.2024 - 14:04,  Güncelleme: 14:14
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Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde maskeli iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan hemen önce maske ile yürüyen iki kişi kilisenin yanındaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis görüntülerdeki şüphelilerin, saldırıyla ilgilisi olup olmadığını araştırıyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda C.T. isimli kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

MASKELİ 2 KİŞİ KAMERAYA YANSIDI

Saldırıdan hemen önce maske ile yürüyen iki kişi kilisenin yanındaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis görüntülerdeki şüphelilerin, saldırıyla ilgilisi olup olmadığını araştırıyor.

Kiliseye saldırı sonrası polis bu görüntüyü araştırıyor! Maskeli 2 şahıs kamerada
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Sarıyer, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kiliseye saldırı sonrası polis bu görüntüyü araştırıyor! Maskeli 2 şahıs kamerada - Son Dakika
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