Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde maskeli iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan hemen önce maske ile yürüyen iki kişi kilisenin yanındaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis görüntülerdeki şüphelilerin, saldırıyla ilgilisi olup olmadığını araştırıyor.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda C.T. isimli kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Saldırıdan hemen önce maske ile yürüyen iki kişi kilisenin yanındaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis görüntülerdeki şüphelilerin, saldırıyla ilgilisi olup olmadığını araştırıyor.
Son Dakika › Güncel › Kiliseye saldırı sonrası polis bu görüntüyü araştırıyor! Maskeli 2 şahıs kamerada - Son Dakika