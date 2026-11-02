Kilitbahir önlerinde sürüklenen 14 metrelik tekne KEGM botuyla marinaya çekildi

Kilitbahir önlerinde sürüklenen 14 metrelik tekne KEGM botuyla marinaya çekildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde makineleri arızalanan 14 metrelik tekne sürüklenmeye başladı. Durumu Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildiren kaptanın ihbarıyla bölgeye sevk edilen KEGM'in KIYEM-1 botu, tekneyi yedekleyerek Çanakkale Marina'ya yanaştırdı.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince yedeklenerek marinaya yanaştırıldı.
Boğazda seyir halindeki 14 metrelik teknenin makineleri, Kilitbahir önlerinde arızalandı.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
İki kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Kaynak: AA
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