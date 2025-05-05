Kira zam oranı belli oldu

Ev ve iş yeri kira zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan enflasyon rakamları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3 yıllık yüzde 37.86 oldu.
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48.73 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan evler kiralarına yüzde 48.73 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 51.26 olmuştu.
TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre değişim oranı dikkate alınarak hesaplanan kira artış oranı konutlar için geçerli. Ancak iş yerleri için kira zam miktarı sözleşmede yer alan orana göre yapılıyor.
Geçtiğimiz Nisan ayında kira artış oranı yüzde 51,26 olarak açıklanmıştı.
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