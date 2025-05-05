Kira zam oranı belli oldu - Son Dakika
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Kira zam oranı belli oldu

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Nisan ayı enflasyon oranının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından ayında kira artış oranı oldu. Buna göre kira artış oranı 48.73 oldu.

05.05.2025 10:04  Güncelleme: 10:41
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Ev ve iş yeri kira zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan enflasyon rakamları açıklandı.

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3 yıllık yüzde 37.86 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 48,73

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48.73 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan evler kiralarına yüzde 48.73 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 51.26 olmuştu.

İŞ YERLERİ SÖZLEŞMEYE BAĞLI

TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre değişim oranı dikkate alınarak hesaplanan kira artış oranı konutlar için geçerli. Ancak iş yerleri için kira zam miktarı sözleşmede yer alan orana göre yapılıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında kira artış oranı yüzde 51,26 olarak açıklanmıştı.

Kira zam oranı belli oldu

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Son Dakika Güncel Kira zam oranı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 34ts6665:
    az ble bu millete padişahım çok yaşa dedikçe bitm3z bu durum. %200 yapsın resimiz.. 74 10 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Ekonomı batıyor nasıl olacak zamlar %25 kıralara%45 nasıl olacak bu mılllet yemez bunu 77 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    oha 20 veren 30 verecek akkoyunlar saolsun 69 8 Yanıtla
  • İmdat Kaşık:
    asgari ücretde yerinde saysın 51 2 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Siz şakamısınız yıl sonu gelmeden enflasyona kira zam oranınımı yansıtıyosunuz amacınız kiracı yaşamasınmı bukadar halk düşmanı olmayın 16 4 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Turbun büyüğü kol gibi kirada olan vatandaşa geldi. Yazıklar olsun. Keşke çalışan işçileride düşünseydiniz. Kıbrısta saray inşaa etmeye devam. Varmı acaba bir başka saraycığınız daha . 9 0 Yanıtla
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