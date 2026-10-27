Kırıkkale'de işçi midibüsü kaygan zeminde devrildi, 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de işçi midibüsü kaygan zeminde devrildi, 14 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli Kavşağı'nda işçileri taşıyan 06 GBM 68 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada yaralanan 14 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli Kavşağı'nda, işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 GBM 68 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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