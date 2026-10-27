Kırıkkale\'de işçi servisi yağışta devrildi, 14 kişi yaralandı

Kırıkkale'de işçi servisi yağışta devrildi, 14 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli kavşağında işçileri taşıyan servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek 14 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastanelere kaldırıldı; bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi, inceleme başlatıldı.
KIRIKKALE'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen işçileri taşıyan 06 GBM 698 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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