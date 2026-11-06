Kırklareli Belediyesi personeli Atatürk Kültür Merkezi'nde yangın eğitimi aldı - Son Dakika
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Kırklareli Belediyesi personeli Atatürk Kültür Merkezi'nde yangın eğitimi aldı

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Kırklareli Belediyesi personeli Atatürk Kültür Merkezi\'nde yangın eğitimi aldı
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Kırklareli Belediyesi personeli, Atatürk Kültür Merkezi'nde yangın güvenliği ve söndürme eğitimi aldı. Eğitimde yangın güvenlik teknikeri Ayhan Abdullahoğlu önlemleri, ekipman kullanımını ve doğru tahliye yöntemlerini anlattı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, ilçede yaşamını sürdüren Seher Gündoğdu'yu evinde ziyaret etti.

Gündoğdu ile bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Her fırsatta yaşlıları evlerinde ziyaret etmeye özen gösterdiğini ifade eden Özderin, hane ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Yangın güvenliği ve söndürme eğitimi düzenlendi

Kırklareli'nde belediye personeline yangın güvenliği ve söndürme eğitimi verildi.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangın güvenlik teknikeri Ayhan Abdullahoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, olası yangın durumlarında alınması gereken önlemler ve yangın söndürme ekipmanlarının etkin kullanımını anlattı.

Abdullahoğlu, yangın esnasında doğru tahliye yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
Kırklareli BelediyesiEğitimGüncelAKMSon Dakika

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