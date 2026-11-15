Kırklareli'de kış lastiği denetiminde eksiklere 6 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Kırklareli'de kış lastiği denetiminde eksiklere 6 bin lira ceza uygulandı

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Kırklareli\'de kış lastiği denetiminde eksiklere 6 bin lira ceza uygulandı
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da şehirler arası ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı. Kırklareli'de kent giriş çıkışları ve otogarda lastiksiz araç sürücülerine 6 bin lira ceza uygulandı; uygulama 15 Nisan 2027'de sona erecek.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti.

Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otogarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere 6 bin lira cezai işlem uyguladı.

Sürücülerden Tanju Kalyoncu, kış lastiğinin çok faydalı olduğunu söyledi.

Tüm sürücülerin kış lastiği kullanmasını öneren Kalyoncu, can ve mal güvenliği açısından bunun önemli olduğunu kaydetti.

Denetimler Tekirdağ ve Edirne'de de sürüyor.

Uygulama 15 Nisan 2027'de sona erecek.

Kaynak: AA
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